Oroscopo di Paolo Fox dal 23 al 29 agosto, previsioni della settimana

Anche il mese di agosto si accinge a finire. Vediamo quali sono le previsioni zodiacali della prossima settimana con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Purtroppo hai Venere in opposizione e devi stare alla larga dalle provocazioni. Le stelle ti invitano a fare chiarezza, a stabilire bene cosa vuoi dalla vita così da lasciarsi andare solo alle persone davvero affidabili.

Nel lavoro, invece, buttarti in certe esperienze fa bene ma solo se davvero ne vale la pena. Hai voglia di rimetterti in gioco questo sì e in vista di settembre stai organizzando un progetto, forza!

Toro

Hai avuto dei blocchi in amore in questi mesi, ma ora stai recuperando la fiducia e ti senti capace di superare tutto. Evita però ugualmente le storie difficili, con persone confuse o distanti.

Nel lavoro stai sviluppando buone idee, ma vanno ponderate con attenzione perché Saturno è contrario. Cerca di non accontentarti, ma guarda oltre, apriti a nuove possibilità!

Gemelli

Anche se Venere ti sorride, sembri poco convinto circa i tuoi sentimenti. Sei di cattivo umore, in particolare se hai chiuso una storia da poco hai voglia di aspettare prima di rimetterti in gioco.

Nel lavoro, la settimana inizia con giorni difficili da affrontare, condizionati dall’aspetto della Luna piena. Meglio rimandare qualsiasi decisione!

Cancro

Sei molto confuso in amore, ma non è colpa tua. Purtroppo hai una indole lunatica e questo spesso ti fuorvia. Sarà una settimana no, per cui ti consigliamo di essere cauto e prudente.

Nel lavoro, sta per iniziare un nuovo progetto e questo ti rende particolarmente stanco e nervoso.

Leone

Approfitta ora che Venere ti sorride e vedrai che vivrai belle emozioni. La Luna, ti renderà ancora più passionale nell’ultima parte della settimana.

Sul lavoro, Saturno è opposto e le scelte di ora saranno diverse da quelle del passato. I professionisti sono stati già coinvolti in proposte, va solo ponderata la scelta.

Vergine

Per i nati sotto al segno della Vergine c’è i Sole a regalare fascino e sorrisi. Tuttavia è meglio evitare contatti con persone poco organizzate.

Nel lavoro, sei in una fase creativa e questo ti aiuterà a portare avanti bei progetti. Hai già superato dei problemi, ma cerca di puntare in alto e di sviluppare nuove idee in vista dei prossimi mesi!

Bilancia

Momento d’oro per la Bilancia, che vede la Luna dalla sua parte e può dire addio alla timidezza. È il momento di cedere all’amore e fare un passo in avanti perché tutto andrà per il verso giusto.

Per il lavoro ci sono dei progetti da portare avanti e da non abbandonare, anche perché avrai un mese di settembre molto interessante

Scorpione

Per le storie nate da poco, il momento è d’oro, così come lo sarà per quelle che stanno per nascere. L’inizio della settimana avrà delle giornate promettenti: sei energico e hai voglia di rimetterti in gioco.

Per i lavoro viene favorita la la professione indipendente. Durante il weekend, tra l’altro, ti riposerai e recupererai le giuste energie!

Sagittario

Hai dalla tua parte il pianeta Venere che ti darà il coraggio di affrontare una discorso importante, a metà settimana. Inoltre, stai per essere coinvolto n decisioni importanti e inaspettate.

Invece nel lavoro sei in fase di riflessione, anche se a metà settimana sarai protagonista di una bella sorpresa e anche chi ha avuto delle difficoltà ora può ripartire: meglio tenere i rapporti buoni con il capo!

Capricorno

Non è buono il momento in amore e potresti essere protagonista di qualche discussione di troppo. Sei confuso, perché anche se vuoi a tutti i i l’amore, hai ugualmente paura di trovare qualcuno che non voglia ciò che vuoi tu.

Sul lavoro, stai aspettando delle risposte ma presto tutto si sbloccherà, Mercoledì e giovedì meglio mantenere la calma!

Acquario

Stai per ritrivare la serenità in amore. Anzi, a metà settimana potrai fare dei nuovi incontri, approfittane. Vuoi storie leggere che non ti costringono ad impegni seri.

Per il lavoro avrai invece una settimana interessante per progetti e cambiamenti. Chi ha aperto una vertenza ora riceverà una bella notizia!

Pesci

I proboemi che hai in amore dipendono dalla poca sincerità. Da ciò ne potrebbe conseguire una serie di scussioni e sarebbe meglio non insistere. La Luna piena lunedì porterà un po’ di pesantezza.

Nel lavoro, la settimana è giusta per farsi avanti, ma per avere il cambiamento che attendi deve arrivare l’inverno: ora meglio lasciare che il tempo passi, non forzare il destino

