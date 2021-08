Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 23 al 27 agosto 2021: Filippo in crisi per colpa di Viviana

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 23 al 27 agosto 2021.

Nella puntata di lunedì 23 agosto 2021, una disattenzione di Patrizio, potrebbe portare a brutte conseguenze per Federico Palladini, il figlio di Clara. Filippo viene messo in crisi da una mail inaspettata da parte di Viviana Carlino. Fabrizio è alle prese con la realizzazione dello spot pubblicitario della pasta Rosato. Marina, intanto, riceve una piacevole visita.

Nella puntata di martedì 24 agosto 2021, l’incidente di Federico ha elle pesanti conseguenze sul rapporto fra Patrizio e i suoi genitori, sulla relazione fra lui e Clara e sul rapporto fra la ragazza e Alberto. Filippo, indeciso se raggiungere Serena e Irene in vacanza, dovrà anche decidere se rispondere alla mail di Viviana. La preparazione dello spot per la pasta Rosato si rivelerà fonte di molte sorprese e altrettante tensioni, soprattutto per Marina.

Nella puntata di mercoledì 25 agosto 2021, Ornella e Raffaele lanciano un segnale di apertura nei confronti di Patrizio e Clara, ma Alberto spiazza l’ex compagna con un gesto inaspettato. Mentre Serena fatica a riavvicinarsi a Filippo, l’uomo è colpito dalla leggerezza di Viviana. Fabrizio reagisce molto male quando scopre che Alice ha pubblicato sul web il video del backstage dello sport per la pasta Rosato.

Nella puntata di venerdì 27 agosto 2021, concluse le vacanze con Michele, Silvia torna a Napoli, dove la aspetta Giancarlo. In seguito alla dichiarazione di Alberto, Clara è in crisi. Jimmy continua a pensare a Cristina, mentre Bianca vive un momento difficile. Un piccolo incidente allo studio farà crescere in Renato il rancore verso Susanna, mentre la ragazza fa a Niko una rivelazione che lascia il ragazzo senza parole. Con il cuore diviso tra Michele e Giancarlo, Silvia si confida con Mariella, mettendo l’amica in una posizione difficile. Lo scarso interesse per le questioni di cuore da parte di Bianca desta qualche preoccupazione in Angela e Franco.

