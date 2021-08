Ascolti tv, domenica 22 agosto 2021, prima serata

Una nuova settimana è iniziata, ma nella serata di domenica come saranno andati gli ascolti tv? Vediamolo insieme.

Partiamo dai canali Rai. Il film andato in onda su Rai 1 Ricchi di fantasia ha avuto un netto di ascolti per 2.198.000 telespettatori, pari ad uno share del 14.47%. La serie tv americana in onda su Rai 2 NCIS: Los Angeles porta a casa 1.088.000 spettatori, con lo share del 6.68%. Il programma di cultura di Rai 3 Kilimangiaro Estate ha registrato 608.000 telespettatori, ovvero il 4.43% di share.

Passando ai canali Mediaset, per Canale 5 la serie Grand Hotel – Intrighi e passioni ha registrato un netto di 1.454.000 telespettatori, per uno share pari all’11.51%.

Il film italiano andato in onda su Italia 1 Din Don – Una parrocchia con un netto di 794.000 telespettatori, ha portato a casa uno share de, 5.26%. Infine hanno assistito al programma di Rete 4 Pressing circa 316.000 telespettatori, pari allo share del 2.87%.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui