Ascolti tv lunedì 23 agosto 2021, prima serata

Quali saranno stati gli ascolti tv del primo giorno di questa nuova settimana che è cominciata? Lo vediamo di seguito analizzando i programmi più importanti andati in onda.

Partiamo dai canali della Rai. Su Rai 1 è andato in onda il film Big Wedding che con un netto 2.524.000 telespettatori, ha portato a casa uno share del 14,69%. La serie tv americana di Rai 2 Hawaii Five-0 porta a casa 1.070.000 telespettatori, per il 6,2% di share. Mentre i, programma di attualità di Rai 3 Report ha registrato 1.160.000 telespettatori, pari allo share del 6,97%.

Per i canali Mediaset, partiamo ?al film di Canale 5 Imparare ad amarti che un netto di 2.007.000 telespettatori, porta a casa lo share del 12,24%. Per Italia 1 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 732.000, 3,96% e nel programma 717.000 telespettatori, share 5,51%. Infine il programma Controcorrente in onda su Rete 4 ha registrato 596.000 telespettatori, per uno share del 4%.

