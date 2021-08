Sophie Codegoni nel cast del Gf Vip: l’esperienza a UeD e i rapporti con Corona

Sophie Codegoni parteciperà al Grande Fratello Vip, ecco in che rapporti è davvero con Corona

È ufficiale, Sophie Codegoni parteciperà alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 a partire dal 13 settembre.

Se ne parlava già da un po’ ma mancava l’ufficialità. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi nel nuovo numero in edicola da oggi mercoledì 25 agosto è stata lei stessa a confermare che varcherà la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Sophie Codegoni ha parlato anche dell’esperienza vissuta a Uomini e Donne dicendo che è stata stupenda. Dal programma era uscita insieme all’ex corteggiatore Matteo Ranieri, la loro relazione giunse però al capolinea dopo sole due settimane. In merito alla loro rottura ha detto: “Mi ha lasciato lui. Diceva che non gli piacevo né esteticamente, né caratterialmente”.

L’ex tronista ha rivolto dure parole all’ex fidanzato: “Insomma, una brutta persona, tutt’altro rispetto a come si era mostrato”. Ha poi continuato dicendo che non era innamorata di lui, ma era molto presa, per questo è rimasta molto delusa.

La fine della breve storia d’amore con Ranieri non è stata l’unica delusione amorosa della sua vita. Lei stessa ha detto: “Una delle tante: sono piuttosto sfigata con gli uomini. Dalle relazioni di mia mamma alle poche mie, ho vissuto solo esperienze negative e di tradimento. Però sono sempre aperta all’amore: ci credo“.

Nei mesi scorsi Sophie Codegoni è finita più volte al centro del gossip per via dei presunti flirt con Nicolò Zaniolo e Fabrizio Corona. Lei li ha smentiti entrambi dicendo che si tratta solo di amicizia, questo è ciò che ha detto: “Zaniolo è un amico e Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene”.

Ai carabinieri l’ex re dei paparazzi aveva detto che lui e l’ex tronista convivevano, in merito a ciò ha spiegato: “Siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva”.

Sophie Codegoni ha concluso dicendo che Corona in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip le ha consigliato di far uscire la “parte più divertente e socievole” e di non farsi troppe paranoie.

