Gemma Galgani si è rifatta il seno, Tina Cipollari di U&D aveva lo aveva previsto

La dama torinese del Trono Over si è sottoposta ad un nuovo ritoccco estetico e Tina Cipollari lo aveva già previsto: “E’ soltanto questione di tempo”

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è regalata un nuovo ritocco estetico per apparire più avvenente e per essere soddisfatta del suo aspetto. Dopo il lifting dello scorso anno, la dama torinese del Trono Over si è sottoposta ad un intervento chirurgico al seno. A rivelarlo è stato proprio Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo con un post su Instagram, nel quale ha scritto: “Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto?”. Il giornalista ha poi lanciato una frecciatina piccata alla Galgani, chiedendo: “E che si farà la prossima volta?”.

Che ne pensa invece Tina Cipollari di questo intervento? Chissà, ma l’opinionista di Uomini e Donne aveva già previsto tutto rilasciando alcune dichiarazioni a Nuovo Tv: “A Gemma non basta il lifting: vuole rifare anche il seno! Fidatevi di me che adesso farà pure quello, è soltanto questione di tempo e succedere. Una volta che si comincia, si entra in un tunnel”. Insomma, a quanto pare Cipollari abbia vinto “la scommessa” sul fatto che probabilmente Gemma si faccia prendere la mano con la chirurgia estetica.

A settembre troveremo Tina di nuovo al fianco di Gianni Sperti e sicuramente assisteremo a delle stoccate e scontri con Gemma Galgani. Quest’ultima inoltre ha dato un consiglio all’opionista del dating show di Canale 5: quello di indossare abiti più comodi, meno appariscenti e più adatti all’orario della messa in onda del programma. La Cipollari ascolterà il consiglio della dama torinese? Staremo a vedere.

