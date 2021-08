Ascolti tv martedì 24 agosto 2021, prima serata

Di seguito sono riportati gli ascolti televisivi maggiormente registrati per per principali canali RAI e Mediaset.

Partiamo dai canali Rai. Il film di Rai 1 Campeggio a 5 stelle ha registrato 2.410.000 telespettatori, per uno share del 14,32%. Il film invece andato in onda da su Rai 2 Le spie della porta accanto con share del 4,96% ha registrato 821.000 telespettatori. Ancora film stavolta su Rai 3, Ted Bundy – Fascino criminale ha registrato 976.000 telespettatori, per il 5,82% di share.

Passando aicanali Mediaset, la serie tv di Canale 5 La casa tra le montagne – Una casa per due porta a casa un netto di 1.214.000 telespettatori, per uno share del 10,14%. Italia 1 ha mandato in onda la disputa calcistica per la Champions League PSV Eindhoven – Benfica che porta a casa un netto di 1.105.000 telespettatori, con lo share dek 6,36%. Infine il film di Rete 4 Sfida tra i ghiacci ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, per lo share del 4,32%.

