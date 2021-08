Giselle, di Akram Khan in onda su Rai 5

Giselle, di Akram Khan è il balletto che andrà in onda giovedì mattina su Rai 5. Si tratta della versione portata a teatro presso il Liverpool Empire Theatre in un riadattamento posto in essere dal coreografo Akram Khan. Ad occuparsi delle scenografie e dei costumi il premio Oscar Tim Yip. Le musiche sono di Adam adattate dal compositore Vincenzo Lamagna. A dirigere l’orchestra il maestro Gavin Sutherland. Nel cast vedremo Tamara Rojo, James Streeter e Jeffrey Cirio. Regia di Ross MacGibbon.

La trama resta fedele alla classica Giselle. Protagonista della vicenda è infatti la giovane e ingenua contadina, Giselle, che ha fatto letteralmente perdere la testa un guardiacaccia del paese , Hilarion. Purtroppo la fanciulla non ricambia in quanto a sua volta si è invaghita di un aristocratico che è giunto nel loro villaggio durante una battuta di caccia. L’uomo si traveste da pari della contadina per conquistare il suo cuore, ma quest’ultima ignoranza che l’aristocratico abbia già una fidanzata, ovvero la nobile Bathilde.

