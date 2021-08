Ascolti tv mercoledì 25 agosto 2021, prima serata: Superquark batte tutti

Gli ascoltitv dei principali programmi televisivi sono riportati qui di seguito. Si può ben notare come, nonostante il tempo che passi,Superquark resta il favorito degli italiani.

Partiamo dai canali della RAI. Per Rai 1 ik programma culturale condotto da Piero Angela, Superquark, nella sua ultima puntata, ha registrato 2.032.000 telespettatori, per uno share del 12,84%. Si va di sport su Rai 2 dove la partirà per gli europei della pallavolo femminile Croazia – Italia, pirta a casa circa 1.659.000 telespettatori, per il 9,12% di share. Il film andato in onda su Rai 3 Famiglia allargata ha registrato 1.198.000 telespettatori, share de, 6,90%.

Passando ai canali mediasetm il film di Canale 5 Quasi amici con un netto di 2.021.000 telespettatori, registra uno share del 12,28%. La serie tv americana di Italia 1 Chicago Fire ha registrato 1.321.000 telespettatori, per uno share del 7,12%. A seguire l’episodio di Chicago P.D. registra 1.346.000 spettatori, per uno share dell’8,04%. Infine per Rete 4 il programma Zona Bianca ha registrato 706.000 telespettatori, per uno share del 5,11%.

