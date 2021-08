Che fine ha fatto l’ex tronista Davide Donadei? Le sue parole

La sua sparizione dai social ha preoccupato non poco i fan, che hanno cominciato a chiedere notizie su di lui. Alla fine è stato lo stesso Davide Donadei a spiegare i motivi che l’hanno portato ad interrompere la sua presenza sul web.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che è riuscito a trovare l’amore con Chiara Rabbi proprio durante l’esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi, ha chiarito cosa lo ha portato a togliersi sia da Instagram che da Facebook. In precedenza era stata proprio Chiara Rabbi ad anticipare che le motivazioni di questo gesto erano assolutamente serie; ora a parlare è Davide Donadei, che si confessa in un post su Instagram.

“Viste le tante chiacchiere e polemiche ci tengo a spiegare tutta la situazione – le parole dell’ex tronista – Sono diversi mesi che non mi sento in forma, sicuramente non ci aspettavamo un ritmo di lavoro così e giorno per giorno mi sentivo troppo fiacco ma dentro di me sentivo che non poteva essere solo stress. Ho fatto diversi esami ed analisi, infiniti direi e alla fine dei conti non è solo una semplice ‘celiachia’; c’è altro che per ora tengo per me”.

Davide Donadei ha poi precisato di aver perso molti chili e di fare fatica anche a guardarsi allo specchio. “Ho semplicemente bisogno di stare sereno e riprendermi”, ha aggiunto l’ex tronista di Uomini e Donne. Fortunatamente al suo fianco ha la sua Chiara, con cui il 25enne sente già di poter formare una famiglia: “Le emozioni stanno crescendo e non abbiamo paura a confessarcele. Sento che tra di noi c’è un amore importante”.

