Uomini e Donne, chi sono i nuovi tronisti Joele, Matteo, Andrea Nicole e Roberta?

Ecco chi sono i nuovi tronisti Joele, Matteo, Andrea Nicole e Roberta della nuova edizione del dating show di Canale 5

Uomini e Donne tornerà il 13 settembre 2021 per intrattenere il pubblico di Canale 5. Nel frattempo sono iniziate le prime registrazioni (il 24 e il 25 agosto), nelle quali sono stati presentati i primi tronisti. I protagonisti del trono classico sono quattro: Joele, Matteo, Andrea Nicole e Roberta.

Chi è Joele Milan?

Joele è un ragazzo di 26 anni che viene da Mirano, in provincia di Venezia. E’ diplomato in Ragioneria e sistemi informativi aziendali e attualmente lavora come addetto al controllo qualità in un’azienda di alimentari. E’ cresciuto in una famiglia semplice, che gli ha insegnato il valore dell’amore e grazie a questo oggi è un ragazzo sereno e molto affettuoso. Ha sempre cercato di aiutare i propri genitori, anche se a volte li ha delusi. Segni particolari? Ha diversi tatuaggio sul braccio e sul torace. Stando a quanto rivelato da Il Vicolo delle News, ha ricevuto parecchie delusioni in amore, tra cui quella di aver scoperto che la sua ormai ex fidanzata lo ha tradito con uno dei suoi migliori amici. Poche ore fa, però, sono arrivate alcune segnalazioni da parte di Deianira Marzano, in cui sono stati condivisi diversi messaggio su Joele piuttosto negativi.

Chi è Matteo?

Matteo ha 24 anni, viene da Roma. E’ moro con gli occhi scuri, molto sportivo e gioca a calcio da quando era piccolo. Ha giocato in Spagna come professionista, ma ha dovuto interrompere a causa della pandemia da Covid.19. Proviene da una famiglia molto umile e numerosa, nella quale lui è l’ultimo arrivato (ha quattro fratello e lui è il più piccolo). Vive in una casa popolare e sta facendo molti sacrifici per mantenere tutta la famiglia. Infatti, aiuta suo padre nella sua attività gastronomica e nel fine settimana consegna pizze a domicilio. Non si vergogna di aver vissuto momenti di difficoltà, in cui spesso mancava la luce in casa e doveva illuminare le stanze con delle candele. Nonostante sia cresciuto in una famiglia piuttosto umile, lui ne è sempre grato. Si decrive come testa calda e mammone (infatti non va mai a dormire se non da il bacio della buonanotte a sua madre). Nella vita si è innamorato soltanto una volta e la storia è finita poiché è terminato il sentimento da parte sua. Attualmente, è single e cerca una ragazza mora, soprattutto semplice e non una bellezza da top model, poiché sono proprio le imperfezioni ad attrarlo.

Chi è Roberta?

E’ una ragazza originaria di Roma e ha 21 anni. Si è laureata in Lingue e letterature straniere e ha fatto alcuni lavoretti saltuari per pagarsi gli studi. La laurea è un traguardo molto significativo per la ragazza, poiché l’ha dedicato a suo padre che ha perso quando aveva solo 14 anni, il quale l’ha resa molto orgogliosa. Da questa perdita, ha compreso che non si può scappare dalla sofferenza, ma si può soltanto imparare a convicerci. Si definisce chiacchierona, sincera e molto puntigliosa perché non lascia mai nulla al caso. E’ molto sensibile al giudizio altrui ed è una persona in grado di chiedere scusa quando sbaglia poiché lo ritiene una forma di forza e d’intelligenza. In amore cerca un uomo paziente ma dal carattere deciso con cui sentirsi libera di mostrare le proprie fragilità e che si deve prendere cura di lei. Non sopporta i ragazzi narcisisti, troppo presi da se stessi e poco affidabili perché vuole vivere una storia d’amore serena.

Chi è Andrea Nicole?

Leggere su Andrea Nicole

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui