Ascolti tv, giovedì 26 agosto 2021, Benigni spacca in prima serata

Come da titolo, andiamo ad analizzare gli ascolti tv di giovedì 26 agosto 2021, dove, come vedremo, è il film di Benigni ad avere la meglio.

Partiamo dai canali RAI. Il film Il mostro di Benigni andato in onda su Rai1 ha interessato ben 2.100.000 spettatori per il 13.4% di share. Rai 2 propone invece la serie Delitti in Paradiso, in replica, che con il 5,2% di share porta a casa 675.000 spettatori. Rai 3, con Angel of Mine, registra lo share del 4% pari a 619 mila spettatori.

Passando ai canali Mediaset, per Canale5 Windstorm 5 – Uniti per sempre è riuscita ad interessare circa 1.414.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7%.

La serie tv americana di Italia1 F.B.I. Most Wanted ha avuto un seguito di 723.000 spettatori per il 4.8% di share. Infine, Rete4 com L’amore è eterno finché dura totalizza uno share del 5,6% con un netto di ascolti pari a 840.000 spettatori.

