Chi è e con chi è sposata Vanessa Leonardi, giornalista Sky Sport 24?

Tra i tanti volti di Sky Sport 24 c’è anche quello di Vanessa Leonardi, che ricopre non solo il ruolo di giornalista e conduttrice della nota piattaforma ma si vede spesso anche come bordocampista nelle gare di Serie A e Serie B.

Vanessa Leonardi è nata a Roma il 30 gennaio 1973 ed è giornalista professionista dal 2006. In passato ha preso parte anche ad altre trasmissioni, tra cui “Non è la Rai”, lo storico programma ideato e diretto da Gianni Boncompagni. Con il passare degli anni, Vanessa si è resa sempre più conto che la sua grande passione era il calcio e ha lavorato duro per raggiungere un posto in Sky Sport, con cui ha firmato il suo primo contratto all’età di 31 anni.

Vanessa Leonardi è sposata con Maurizio Compagnoni, famoso giornalista e telecronista sportivo, nonché altro elemento storico della testata sportiva di Sky. I due si sono incontrati nel 2004 e nonostante la differenza di età (Compagnoni ha 10 anni più di Leonardi, ndr) sono poi convolati a nozze nel settembre 2006. Al momento le priorità della giornalista sono il lavoro e suo marito, ma è lei stessa a non escludere una futura maternità.

La giornalista di Sky Sport è attiva anche su Instagram, dove può contare su oltre 30.000 follower.

