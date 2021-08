Romolo il Grande, in onda su Rai 5

Romolo il Grande, opera di Friedrich Durrenmat, farà compagnia gli spettatori amanti del teatro nel pomeriggio di venerdì su Rai 5. La trama è davvero diversa dal solito genere teatrale cui si era abituati nella prima metà del 900.

Protagonista della storia è Romolo Augusto, imperatore romano che sta vedendo il suo impero sgretolarsi lentamente. La cosa strana è che rispetto ai suoi predecessori, Romolo pare quasi contento che Roma stia per essere assediata dai germani verso Roma. Il sul unico interesse? Le galline. Pur essendo un anziano aristocratico l’imperatore prova uno strano fascino per il pollame. Per ogni gallina che ha, il monarca ha scelto il nome dei suoi predecessori e tra essi c’è anche Odoacre, ovvero il barbaro che sta assediando le più importanti città dell’Impero.

