Temptation Island addio: cosa ha in mente la De Filippi per sostituirlo?

Non ci sarebbe una nuova edizione di Temptation Island: ecco qual è il nuovo progetto di Maria De Filippi per sostituirlo

L’edizione conclusa a luglio 2021 dovrebbe essere l’ultima di Temptation Island. A quanto pare, non sarebbe stato raggiunto l’accordo tra la Fascino, società che produce il docu-reality in Italia e Banijay, società che detiene i suoi diritti internazionali. Quindi, quale piano ha in mente Maria De Filippi per sostituire il programma di Canale 5?

Stando a quanto riporta TvBlog, la Fascino (società di cui la De Filippi è solo produttrice) starebbe pensando già ad un nuovo format con un titolo diverso. Si tratterebbe di Ultima Fermata, che sembrava essere destinata alla conduzione di Stefano De Martino. I dettagli del programma non si possono ancore svelare, ma secondo alcune indiscrezioni trapelate, ci potrebbero delle coppie di partecipanti del vecchio progetto mai andato a buon fine.

Maria De Filippi starebbe quindi pensando ad un Temptation Island tutto suo, sebbene i diritti di produzione del programma siano ancora della Fascino. Stessa situazione è accaduta con Italia s’got Talent (trasmesso su Tv8), che la presentatrice sostituì con Tu si que vales su Canale 5. Insomma, per ora non ci sono conferme ma di fatto durante la presentazione dei palisesti Mediaset, pare esserci proprio un nuovo format prodotto dalla Fascino, senza titolo, che non vede al timone la De Filippi, che approderebbe in tv a inizio 2022.

