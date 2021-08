GF Vip 6, la nuova edizione batterà il record: ecco quando potrebbe finire

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è pronta a battere ogni record: la produzione starebbe pensando di prolungare il reality fino a maggio 2022

Il Grande Fratello Vip 6 potrebbe battere il record in durata. Dopo il successo della scorsa edizione del reality, stando ad alcune indiscrezioni degli ultimi, la produzione sarebbe in procinto di prolungare il programma. Se la scorsa edizione è durata da settembre 2020 a marzo 2021, la nuova potrebbe durare fino a maggio 2022. La data di partenza è fissata per lunedì 13 settembre, giorno in cui Alfonso Signorini farà entrare i primi concorrenti. Per il momento, le inquiline confermate sono Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni.

Se il reality show di Canale 5 dovesse durare per 8 mesi, la produzione dovrebbe ricorrere ad una strategia simile a quella dell’anno scorso: i concorrenti entreranno a gruppi nel corso del tempo e se i primi entrati riusciranno ad arrivare alla fine del termine, dovranno affrontare una grande sfida. Chissà come reagiranno i concorrenti alla notizia del presunto prolungamento? Come sappiamo, l’anno scorso non è stato semplice accettarlo, e infatti, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci hanno abbandonato il reality prima delle feste natalizie per vedere i loro cari, dei quali cominciavano a sentirne la mancanza.

