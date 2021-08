The cocktail party, edizione 1969 in onda su Rai 5

The Cocktail Party viene proposta nel sabato pomeriggio di Rai 5. Si tratta della versione del 1969 che fu curata dal regista Mario Ferraro. Nel cast vedremo Giulio Bosetti , Nando Gazzolo e Ileana Ghione.

La trama si concentra a Londra. Protagonisti sono Edward e Lavinia Chamberlayne che decidono di indire un cocktail party, durante il quale la donna sparisce. In realtà la coppia è in bilico e entrambi i partner hanno già altre storie. Celia è l’amante di Edward e Peter è l’amante di Lavinia, ma nessuno dei due ci sta bene nei legami: Celia sente che Edward è arifo, Peter invece ha capito di amare Celia. Nel mentre, al cocktail party si presenta un ospite misterioso, una specie di medico delle anime, che parlando insieme ai Chamberlayne insegna loro a capirsi meglio. Non è buona tuttavia la sorte di Peter e Celia, che si dividono: Peter parte per la California dove si occuperà di cinema, Celia va missionaria in un’isola sperduta in cui finisce uccisa.

