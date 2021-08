La giornata mondiale delle tette non esiste (ma su Twitter l’hashtag impazza)

Così, de botto, senza senso (cit.) ieri su Twitter ha preso a circolare un hashtag.

#giornatamondialedelletette

L’hashtag è presto divenuto di tendenza (lo è tutt’oggi, che sarebbe il day after di questa giornata mondiale) con centinaia di utenti della community italiana pronti a postare con l’hashtag in questione.

Facendo ironia, come d’uopo sul social, o postando proprio tette et similia: d’altra parte come celebrare le tette durante la giornata mondiale delle tette se non mostrando le proprie tette?

Nessuno però ha pensato di fare fact checking (tranne qualche sito attento alle dinamiche web) e così in molti hanno accettato supinamente che ieri (27 agosto 2021 – vedremo se l’anno prossimo emergerà lo stesso trend nello stesso giorno) fosse la giornata mondiale dedicata alla ghiandola mammaria.

D’altra parte, se non si fa fact checking per le questioni importanti, a che pro farlo per un motivo così faceto?

Non sapremo mai se è stata una burla, una scelta di marketing, un modo per vedere più tette su Twitter – ma non ce ne crucciamo nemmeno noi e vi proponiamo di seguito una raccolta dei migliori post in merito (tra ironia e tete vere)

Giornata mondiale delle tette, i migliori post

C’è chi non può tirare in ballo un amante del bello come l’ex Premier Berlusconi

C’è chi mostra il bello

O approfitta per spingere il proprio OnlyFans

E chi fa ironia sul proprio essere poco dotate

Poi, c’è chi ricorda che le tette non sono solo quelle delle donne, ma sono anche ottimi prodotti alimentari

Apprendo su segnalazione di @paam1972, che oggi è la #giornatamondialedelletette.

Esageriamo allora!! ?

Zizzona di Battipaglia a 4 punte… pic.twitter.com/m4n6td0rwq — ?Francesca? (@sono_selvatica) August 27, 2021

Infine, c’è chi fa battute di vario tipo

I twitteri stamattina , dopo aver passato la notte sull' # #giornatamondialedelletette

Buongiorno! ???????????????? pic.twitter.com/O2CM1hIHIY — Roberta (@Roberta99596534) August 28, 2021

