Salmo lo mostra ad una giovane modella? Nuova bufera sul rapper sardo

Il rapper sardo avrebbe mandato delle foto sue hot ad una giovane modella su Instagram: ancora marea di commenti negativi su di lui

Salmo ne avrebbe combianata un’altra. Dopo il concerto senza norme anti-covid organizzato ad Olbia in Sardegna, il rapper sardo avrebbe mandato delle foto hot ad una giovane modella in direct su Instagram. Quest’ultima ha poi espresso il suo disgusto, pubblicando nelle sue stories il messaggio privato che il rapper le avrebbe inviato in cui mostrava il suo pene completamente senza veli. Un fatto che se confermato sarebbe ancora più grave del precendente, dato che inviare immagini esplicite non richieste, è una molestia a tutti gli effetti.

questa regina che sputtana il sorcio salmonese?? pic.twitter.com/AgketlJ6dm — ?mirtilla? (@kfriedstripper) August 27, 2021

“Ragazzi, che schifo. Allora, io non voglio vedere i vostri brutti piselli nel mio DM ok? Non m’importa chi sei, non voglio vedere il tuo pisello ok? Spero di essere stata chiara, chiunque tu sia, non lo voglio vedere” ha spiegato Asia, detta anche stormyclimax nelle sue Instagram Stories. A quel punto, l’accaduto è divenuto subito virale sui social scatenando una nuova bufera contro Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu.

“Salmo che vergogna e che schifo” ha commentato un utente su Twitter.

Salmo che vergogna e che schifo — Sbetz (@sbetz10) August 27, 2021

E ancora: “Salmo ha cent’anni per gamba e ancora si mette a mandare i nudini alle ragazze su ig schifoso pagliaccio ridicolo”.

Salmo ha cent’anni per gamba e ancora si mette a mandare i nudini alle ragazze su ig schifoso pagliaccio ridicolo — Eli? (@hurricharry) August 28, 2021

“Quindi anche salmo manda il suo salmone non richiesto in direct raga è proprio vero che puoi avere quanti soldi vuoi ma se sei scemo resti scemo” ha cinguettato un altro scagliandosi contro il rapper classe 1984.

quindi anche salmo manda il suo salmone non richiesto in direct raga è proprio vero che puoi avere quanti soldi vuoi ma se sei scemo resti scemo — ciòlanzia (@ch0lansia) August 28, 2021

C’è anche chi non crede alla modella, accusandola di aver inventato tutto per farsi pubblicità traendo beneficio dalla fama dell’artista. Tempestiva la risposta della ragazza, che ha dichiarato nelle sue storie: “Ragazzi, è assolutamente come sembra e come ho fatto vedere nello screen. Questi sono persone che si credono di poter fare tutto nella vita e che si credono degli dei capito?”. Insomma, qual è la verità? Al momento, Salmo non è ancora intervenuto sui social per commentare l’accaduto.

