Mara Venier attaccata da una hater: “Tagliati i capelli, sei vecchia”: la reazione della conduttrice

Un commento perfido di una hater sotto uno scatto su Instagram fa infuriare la Venier, che risponde seccata

La vita da personaggio pubblico non è sempre facile e lo sa bene Mara Venier poiché non riceve solamente commenti positivi e al miele da parte di fan, ma anche commenti cattivi da parte di “odiatori”. E’ accaduto proprio oggi 28 agosto 2021, quando una hater è piombata sul profilo Instagram della conduttrice di Domenica In per criticare apramente uno scatto in cui la ritrae raggiante in vacanza a Viareggio con il marito Nicola Carraro, dopo il difficile periodo dell’intevento odotoriatrico andato male.

“Tagliati questi capelli, non vanno più bene, perché sei vecchia” ha scritto la leonessa da tastiera in questione, criticando la capigliatura di Zia Mara. Un consiglio non richiesto, con tanto di offesa che non è stata affatto digerita dalla conduttrice veneta: “Amore, perché sotto questa bella foto devi rompere i cog** con i miei capelli? Perché?”. Tantissimi “mi piace” alla blastata piccata della Venier, alla quale la utente non ha più risposto. Dopodiché, la presentatrice ha aggiunto ironica pubblicando un nuovo scatto: “ Signora carissima (si fa per dire)….preferisce questo taglio ????? Dica …dica …faccio questo???? Così lei è felice ….per quanto riguarda il peso purtroppo da tre mesi prendo molti farmaci e……. Vi voglio bene amici di Instagram “.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Insomma, Venier è sempre stata molto diretta e non le manda a dire sopratutto a chi diffonde odio sui social.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui