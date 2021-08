Ascolti tv sabato 28 agosto 2021: conteso il record tra Rai 1 e Canale 5

Nella serata di ieri, sabato 28 agosto 2021, alcuni dei migliori programmi televisivi hanno tenuto compagnia gli spettatori. Ecco quali sono stati gli ascolti.

Partiamo dai Canali Rai. Il programma di Rai1 A Grande Richiesta – Il Meglio ha avuto un seguito di 1.921.000 spettatori per il 13.7% di share. Per Ra2 il film Il Killer della Porta Accanto con il 6,6% di share è stato seguito da 1.064.000 spettatori. Rai3 porpome invece il film The Front Runner – Il Vizio del Potere che ha avuto un ascolto pari a 447.000 spettatori per uno share pari al 2.9%.

Passiamo ai canali Mediaset. Canale 5 si difende bene dagli ascolti di Tai 1 con il film in prima tv Compromessi Sposi chr ha raccolto davanti al video 1.605.000 spettatori pari al 10.3% di share. Il film pilasteo del cinema andato in onda su Italia 1 Ritorno al Futuro II ha avuto il 5,8% di share pari a 874.000 spettatori. Infine per Rete4 la soap opera Una Vita porta a casa 773.000 spettatori per il 5.2% di share.

