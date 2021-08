Chi è Armando Anastasio, il nuovo e presunto fidanzato di Nicole Mazzocato?

Ecco chi è Armando Anastasio, il nuovo presunto fidanzato di Nicole Mazzocato?

Dopo la rottura con il modello Thomas Teffah, Nicole Mazzocato sta trascorrendo le sue vacanze da single. Stando alle indiscrezioni trapelate da Very Inutil People e Deianira Marzano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne potrebbe essere di nuovo innamorata. Il fortunato pare essere Armando Anastasio, calciatore che milita nel Monza con cui la Mazzocato si mostra spesso nelle Instagram Stories. Sempre secondo i followers della Marzano, pare che i due abbiano deciso di andare presto a convivere.

Nato a Napoli il 24 luglio 1996, Armando Anastasio ha iniziato la sua carriera da calciatore il 17 luglio 2015 nel Padova. Nell’estate seguente si è trasferito al Piacenza, salvo poi lasciare il club emiliano per stabilirsi nell’AlbinoLeffe. Nel 2017 è passato al Carpi ma dopo essersi trovato ai margini del progetto biancorosso con poche presenze in campo, si è trasferito al Parma, con cui ha ottenuto la promozione in Serie A. L’anno dopo viene venduto al Cosenza, che ha lasciato per poi stabilirsi nel Monza, dove milita come difensore. Dopo aver vinto il campionato in serie C, lo scorso anno è passato nella società calcistica croata Rijeka, ma dopo aver fatto soltato quattro presenze, è tornato al Monza.

Nella vita privata avrebbe avuto un flirt con l’influencer veronese Zoe Cristofoli e ora pare che stia frequentando l’ex corteggiatrice Nicole Mazzocato. Al momento né il calciatore e né l’ex corteggiatrice hanno confermato e smentito il gossip in questione, e quindi, non resta che attendere le loro dichiarazioni a riguardo.

