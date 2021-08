Oroscopo di paolo Fox dal 30 agosto al 5 settembre, previsioni della settimana

Il mese di agosto è volto al termine e ci prepariamo ad accogliere anche settembre. Vediamo le stelle come si evolvono con l’oroscopo di Paolo Fox, per la settimana che sta per iniziare

Ariete

Non bene per chi è nato sotto al segno dell’Ariete. L’opposizione di Mercurio e Venere timporta via tempo all’amore. Anzi. Avrai dei problemi da affrontare e l’umore sarà sotto ai piedi.

Per il lavoro, invece ti mando la giusta spinta. Ma non temere durerà poco e presto arriveranno anche per te cambiamenti e notizie positive. Tempo al tempo, senza fretta le soddisfazioni non mancheranno!

Toro

Non ti lascerai andare ad emozioni importanti in questo periodo perché sei preso con il lavoro. I single non vogliono storie serie ma non sanno rimanere indifferenti visto che hanno un carattere passionale e geloso.

Sul lavoro, cerca di tenere sotto controllo le finanze e di recuperare i contatti, soprattutto quelli che ti serviranno in futuro. Sabato la giornata promette bene!

Gemelli

SeVenere ti sorride allora non puoi non avere fiducia nell’amore. Anzi sarai anche favorito a fare degli incontri interessanti nel weekend.

Nel lavoro sei molto imoegnato e dovrai provvedere a risolvere dei i problemi perché anche tra le difficoltà le soluzioni arriveranno, soprattutto nella giornata tra lunedì e martedì quando la Luna sarà dalla tua parte!

Cancro

Non pensare di dire subito è amore eterno, cerca piuttosto di ponderare bene le scelte. Le infatuazioni estive sono dietro l’angolo e qualcosa che ti piace ora, domani potrebbe non fare più al casotuo.

Nel lavoro, con la giusta spinta economica, potrai far partire un progetto. Nei prossimi 9 mesi, non temere, raggiungerai tutti i tuoi obiettivi. Forza, non darti per vinto!

Leone

Hai Mercurio e Venere dalla tua parte e in amore ti aiuteranno a fare nuove conoscenze. Ci potrebbe anche essere un ritorno di fiamma e se hai voglia voglia innamorarti, le chance sono molte.

Nel lavoro, in arrivo cambiamenti, ma anche tante spese per via di Saturno opposto: tu vuoi lasciarti andare, rigenerarti, trovare nuovi ambienti lavorativi. Chissà!

Vergine

Ci tieni ad una storia nata da poco, e con l’arrivo del mese di settembre il Sole sara favorevole per l’amore. Tu sgombera il cuore, non pensare troppo e buttati a capofitto.

Nel lavoro, saranno favoriti i progetti, anche quelli più ambiziosi. Chi lavora in proprio potrebbe aver già ricevuto una bella novità, ma occhio alle spese: meglio risparmiare e mettere da parte qualcosina!

Bilancia

Ottimo momento per l’amore, in particolare sono favoriti gli incontri. Chi è single può godere davvero di bellissime sorprese.

Nel lavoro se hai delle pretese, fatti avanti. Saturno è in posizione favorevole per tutto settembre, meglio sperimentare, progettare, lasciarsi andare a nuove esperienze. Forza!

Scorpione

Venere sta per entrare nel tuo segno e ti favorirà. Se fino ad ora ti eri sentito fuori posto, adesso hai voglia voglia innamorarti o quantomeno di vivere un’avventura passionale.

Nel lavoro situazioni saranno capaovolte da un incontro. Tu cerca di valutare bene cosa vuoi fare, solo così riuscirai a dare uno lancio alle tue idee. Pensa al futuro perché presto arriveranno buone risposte!

Sagittario

Finisce per te un mese di mordi e fuggi, ma in fondo è il tuo modo di essere. Se in un primo momento ti entusiasmi poi perdi subito l’interesse. Impara a ponederare le tue decisioni e a dare più tempo a chi hai davanti.

Nel lavoro, stai cercando di recuperare terreno, soprattutto ora che stai notando che qualcuno è vicino a te solo per ‘interessi’, solo perché si sente protetto. Ma non temere: tutto torna, la ruota gira!

Capricorno

Ti mancano gli stimoli per dare bene. Anche se qualcuno ti piace, prima di prendere impegno hai bisogno di tempo.

Sul lavoro, sei pieno di impegni e hai troppe responsabilità. Ma d’altra parte tu non sopporti le cose semplici. Ricorda, però, a volte è bene porsi dei limiti: non si può fare tutto!

Acquario

Promettente cielo in amore, che ti spinge a godere senza più limiti. Sara forse per questo, che non ti dispiacerebbe nemmeno avere delle relazioni trasgressive. Mercurio, Venere Giove e Saturno ti sorridono, cogliere l’attimo.

Nel lavoro, sei molto impegnato, ma Saturno nel segno porta con sé libertà. Forse, potresti chiudere anche situazioni che non ti piacciono più!

Pesci

Basta con lo stress e prova a dare più attenzioni a te stesso. In questo modo, soprai cosa desideri e cosa ti chiede il cuore. Se ti piace qualcuno c’è aria di cambiamenti.

Nel lavoro ti manca la concentrazione. Cerca di non fare troppo e di guardare al futuro perché già dal prossimo autunno arriveranno opportunità da sfruttare, soddisfazioni e promozioni!

