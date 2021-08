Aida Nizar attacca Barbara D’Urso: “Sei una bugiarda, nella vita tutto torna”

L’ex gieffina si scaglia contro la conduttrice di Pomeriggio 5, poiché l’avrebbe ingannata non mantenendo delle promesse

Il 6 settembre 2021 torna Barbara D’Urso con Pomeriggio 5, ma pare che ci sia qualcuno che abbia un conto in sospeso con lei. Si tratta di Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello 15, che è apparsa piuttosto furiosa con la sua scopritrice, poiché le avrebbe fatto delle finte promesse. Stando alle dichiarazioni dell’ex gieffina spagnola, pare che Barbarella l’abbia “obbligata” partecipare al reality di Canale 5 assicurandole un lavoro come inviata.

“Non si dimentica mai quanto possa essere bugiardina una persona per la quale tu firmi un contratto, solo perché ti ha promesso un’altra cosa, le fai il favore di andare al Grande Fratello per bucare lo schermo e battere record di ascolti e alla fine come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola! Ma nella vita esiste il karma e tutto torna indietro… ve lo assicuro” ha inveito la Nizar su Instagram scagliandosi contro la D’Urso.

“Lei mi ha chiamato, mi ha detto: ‘Ma tu perché non vuoi (il Grande Fratello, ndr)’. Io le ho detto: ‘Perché io voglio fare Le Iene, io voglio essere una inviata, io voglio dare una mano alle persone’. Questo è il mio scopo” ha poi spiegato l’ex gieffina, dichiarando che voleva essere di più di un personaggio televisivo. A quanto pare, secondo Nizar, la conduttrice l’avrebbe rispedita in Spagna dopo aver sfruttato la sua immagine in televisione.

“Sono profondamente delusa dall’atteggiamento di questa persona che decanta sempre la sua onestà e la sua volontà di aiutare gli altri e poi ti inganna facendoti firmare un contratto che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo” ha infine chiosato l’ex gieffina. Non solo: la Nizar ha persino dichiarato che gli italiani acclamerebbero il suo ritorno in televisione e che questo sarebbe stato impedito poiché in tv ci sarebbero solo persone bugiarde. Insomma, cosa accadrà? Al momento Barbara D’Urso non ha ancora replicato alle dure accuse dell’ex gieffina.

