Qual è la storia di Michelle Payne, La Campionessa del film?

La Campionessa (Ride Like a Girl) è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21.20 su Canale 5. La pellicola racconta l’incredibile storia vera di Michelle Payne e di come è diventata un fantino professionista. Qual è la storia vera dietro al film?

La Campionessa, la storia vera

La Campionessa è un film americano del 2019. La pellicola ha la regia di Rachel Griffiths ed è un film biografico sulla storia della prima fantina donna a vincere la Melbourne Cup, Michelle Payne, dopo 155 anni dall’organizzazione del primo torneo.

Anche per questo motivo, l’attrice che interpreta Michelle è una giovane donna australiana, Teresa Palmer. Qual è la storia vera di Michelle? La ragazza nasce in una famiglia numerosa. Il padre è addestratore di cavalli ed educa i suoi 10 figli molto severamente. La madre muore in un incidente quando lei aveva 6 mesi.

Così, lei cresce senza mai aver conosciuto sua madre. A 15 anni, contrariamente alle aspettative del padre che la vorrebbe a scuola, la ragazza sogna di diventare un fantino. Anche la sorella maggiore muore a cavallo.

La Campionessa non ottiene subito successi sportivi, anzi. Delle brutte cadute fanno temere il peggio. Per fortuna, a darle una mano e un sostegno c’è il fratello Stevie, che ha la sindrome di Down.

Così, nel 2009 Michelle torna nell’ippodromo, stavolta per vincere. Si classifica prima 16esima su un campo di 24 fantini, poi la sua corsa sembra non fermarsi più. Nel 2015 la giovane vince la Melbourne Cup, con un puledro di 6 anni che lei stessa ha addestrato nella tenuta di famiglia.

Il film riprende la storia vera de La Campionessa, ma fa anche di più. Si occupa anche di parlare di emancipazione femminile anche in settori ancora preclusi alle donne. La pellicola del 2019 è molto emozionante e ha un cast d’eccezione.

Il cast è composto da:

Teresa Palmer,

Sam Neill,

Sullivan Stapleton,

Sophia Forrest,

Henry Nixon,

Aaron Glenane,

Genevieve Morris,

Zara Zoe,

Charles Russell,

Justine Jones.

La pellicola ha una durata di 100 minuti ed è ricca di emozioni. Un appuntamento da non perdere questa sera sulle reti Mediaset!

