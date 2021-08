Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 30 agosto al 3 settembre 2021: Susanna in gravi condizioni, in seguito ad un’aggressione

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 30 agosto al 3 settembre 2021.

Nella puntata di lunedì 30 agosto 2021, in seguito alla dichiarazione d’amore di Susanna, Niko è in crisi ed ha un confronto con la sorella Angela, per fare chiarezza nei suoi sentimenti. Rossella sta per sostenere il concorso per la specializzazione. All’insaputa della famiglia, Silvia continua la doppia vita con Giancarlo. Jimmy è sempre più innamorato di Cristina, la figlia di Roberto Ferri, ma non si accorge che lei non ricambia i suoi sentimenti.

Nella puntata di martedì 31 agosto 2021, Susanna viene aggredita. La notizia scuote Palazzo Palladini, in particolare Renato e Niko, disperato per le gravi condizioni in cui versa la ex fidanzata. Rossella, pronta sostenere il concorso per la specializzazione, trova sostegno in Ornella. Triste per l’imminente ritorno a Londra che costringerà Alice e Marina a separarsi, Fabrizio, sempre più preso dal rilancio dell’azienda di famiglia, fa alle due una bella sorpresa.

Nella puntata di mercoledì 1 settembre 2021, Filippo, ignorando i consigli di Roberto, prende una sorprendente iniziativa nei confronti di Viviana. Mentre le condizioni di salute di Susanna, in seguito all’aggressione, sono ancora gravi, l’ispettore Torre inizia le indagini senza trascurare alcuna pista. Dopo la partenza di Alice per Londra, Fabrizio si impegna a recuperare il rapporto con Marina.

Nella puntata di giovedì 2 settembre 2021, Roberto è preoccupato per Filippo, mentre Serena ed Irene rientrano dalle vacanze, ma un incontro inaspettato rischia di rendere il ritorno a casa poco piacevole. Continuano le indagini sul misterioso aggressore di Susanna e il cerchio sembra stringersi intorno alle recenti frequentazioni della ragazza. Sempre più avvilito, Samuel cerca in Guido una spalla su cui piangere.

Nella puntata di venerdì 3 settembre 2021, per Niko, in seguito all’aggressione a Susanna, le cose sembrano mettersi male. Susanna affronta Roberto, convinto ci sia lui dietro l’assunzione di Viviana. Dopo aver parlato con Guido, Samuel si convince di non avere amici e che Silvia voglia licenziarlo.

Maria Rita Gagliardi

