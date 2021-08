Ascolti tv domenica 29 agosto 2021 prima serata: podio per il film Chi m’ha visto

La domenica televisiva si è conclusa con il successo del film di RAI 1 e il flop totale del programma di Rete 4. Ma andiamo con ordine e analizziamo tutto nel dettaglio.

Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 il film Chi m’ha visto ha avuto un netto di ascolfi pari a 2.143.000 telespettatori, per lo share del 12,68%. La serie televisiva americana di Rai 2 N.C.I.S Los Angeles porta a casa 1.175.000 di spettatori, con lo share del 6,24%. Dopodiché l’episodio della serie tv NCIS New Orleans ha registrato 1.223.000 telespettatori, per lo share del 6,84%. Il programma culturale di Rai 3 Kilimangiaro Estate con circa 895.000 telespettatori, porta a casa uno share del 5,26%.

Passiamo ai canali mediaset, la serie di Canale 5 Grand Hotel – Intrighi e passioni ha avuto un netto di ascolti per 1.579.000 telespettatori, per uno share del 9,89%.Italia 1 manda in onda il film Matrimonio al Sud che con un netto di 1.043.000 telespettatori, porta a casa lp share del 6,15%. ,alé per il programma di attualità di Rete 4 Pressing che ha registrato nella prima parte 538.000 telespettatori, alias 3,05% di share e nella seconda, in seconda serata, 383.000, per il 3,86% di share.

