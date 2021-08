Ascolti tv lunedì 30 agosto, prima serata: ancora record per Rai 1

Come sarà cominciata la settimana degli ascolti televisivi? Lo vediamo insieme analizzando i principali canali.

Partiamo dalla Rai. Il fil con Alessandro Gassman andato in onda su Rai 1 Una storia senza nome ha avuto un netto di ascolti pari a 2.277.000 telespettatori, per uno share del 12,82%.

La serie tv americana di Rai 2 Hawaii Five-0 giunta alla stagione finale ha registrato un netto di ascolti pari a 1.127.000 telespettatori, per il 5,9% di share. Nella prima puntata 1.178.000, 5,85% e nella seconda 1.082.000, 6%. Il programma di Rai 3 Presa Diretta con 1.365.000 telespettatori, ha avuto uno share del 7,37%.

Passiamo ai canali Mediaset. Per Canale 5 ol film La campionessa porta a casa l’11,77% di share, pari a 2.075.000 telespettatori. Il film di Italia 1 Godzilla ha incassato 1.027.000 telespettatori, per uno share del 6,04%. Infine Rete 4 ha mandato i onda Controcorrente che con 969.000 telespettatori, incassa uno share di appena il 5,79%.

