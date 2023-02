Audio spaziale: la nuova funzione Netflix per guardare i contenuti | Cos’è e come funziona?

Netflix si aggiorna costantemente e per allargare il suo bacino di utenti sperimenta sempre nuove funzioni. Tra le ultime novità, arriva l’opzione audio spaziale, che permetterà di guardare i contenuti in modalità alternativa. Di cosa si tratta?

Audio Spaziale Netflix – cosa è?

Come si legge dal sito ufficiale, la funzione audio spaziale è disponibile per coloro che hanno un abbonamento premium e può permettere di migliorare l’audio senza la necessità di diffusori surround o apparecchiature home threater. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza cinematografica coinvolgente per gli utenti.

Dietro questa novità c’è la tecnologia AMBEO 2-Channel Spatial Audio di Sennheiser, e il manager Scott Kramer, ha affermato: “Riteniamo che AMBEO Spatial Audio offra un miglioramento audio significativo per tutti gli utenti di Netflix. Fondamentalmente, questo processo preserva il mix audio originale e rispetta l’intento creativo ma migliora la spazialità e il coinvolgimento in modo significativo”.

Quello che si può notare è dunque un suono tridimensionale, ottenuto dall’utilizzo di una serie di filtri audio che danno all’utente l’idea di trovarsi immerso nel suono. Sembrerà che il suono provenga da diverse parti della stanza. ovviamente l’esperienza sarà maggiormente immersiva se si indossano le cuffie ma anche dalla tv vi sarà una buona resa.

Rimane tuttavia prerogativa di Apple l’adattare l’audio ai movimenti dello spettatore (come avviene per le airpods).

L’audio spaziale inoltre, risulta compatibile con tutti i dispositivi, l’unica accortezza per utilizzarlo sarà quella di modificare le impostazioni e lasciare che il dispositivo riproduca in traccia stereo.

In sostanza, migliora l’audio dei contenuti Netflix e per utilizzarlo non bisognerà fare nulla. Di default viene applicato durante la visione di un film o una serie tv compatibile. Per sapere quali sono i prodotti che usufruiscono di questa nuova tecnologia, basterà digitare “audio spaziale” nella barra di ricerca di Netflix.

Alcuni degli show che possono essere visionati utilizzando audio spaziale sono:Red Notice, The Adam Project, The Witcher, Interceptor, Kate, Raising Dion, Locke & Key, Castlevania, The Unforgivable, The Haunting of Bly Manor, Stranger Things e The Order.