Rock Legends | Curiosità sul documentario di Rai 5 in seconda serata

Per coloro che non vanno a dormire presto la sera, Rai 5 pensa a come intrattenere nel miglior modo possibile. Nella seconda serata di martedì 21 febbraio 2023 andrà infatti in onda un docufilm di qualche anno fa. Si tratta di Rock Legends. Mai sentito nominare? Ecco svelati contenuto e trama dell’episodio in onda sul canale rai.

Di cosa tratta il documentario Rock Legends

In genere Rock Legends rappresenta un programma diviso in una serie di punyate. Ognuna delle quali viene dedicata alla vita e alla carriera personale e artistica dei grandi protagonisti, dei big che hanno scritto la storia del rock. Vengono raccontati aneddoti inediti attraverso delle interviste, dei filmati d’archivio, degli episodi dietro le quinte e dei video musicali. A Chi sarà dedicata la puntata di questa notte?

La dedica alla sua Talking Heads

Nella puntata in onda in seconda serata su Rai 5 viene dedicato spazio ai componenti della Rock band Talking Heads. Per chi non lo sapesse si sono incontrati alla Rhode Island School of Design. A loro basta davvero poco per conquistare il pubblico e “contaminare” il mainstream di pop art. I primi passi mossi dalla band sono nella Grande Mela.

Oggi tempio del lavoro e dell’avanguardia, a suo tempo era una città pericolosa, frenetica, con retroscena non proprio da conoscere. Tutto questo però favoriva anche il grande fermento creativo.

Curiosità sulla band

All’interno del documentario viene svelato l’influsso che la band dei Talking Heads ebbe sulla New York di “Taxi Driver”. Il gruppi debutta presso il CBGB’s come spalla per i Ramones. La loro bravura però viene ben presto notata, la loro capacità musica e soprattutto quel sesto senso che li porta ad un approccio intellettuale raffinato e ironico. Non a caso, anche nel corso del documentario, la definiscono come una band seminale capace di ispirare colleghi, come Radiohead ai REM agli Arcade Fire.