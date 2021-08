Power Hits Estate 2021, Vanoni dimentica il playback: “Cosa prendo? La lista è molto lunga”

Siparietto a Power Hits Estate 2021: Ornella Vanoni sul palco dell’Arena di Verona fa una gaffe sul playback e replica: “Cosa prendo?”

Martedì, 31 agosto 2021 è in onda su Radio Rtl.102.5, Power Hits Estate, evento che si svolge all’Arena di Verona che decreterà il tormentone dell’estate 2021. Sul palco si è esibita anche Ornella Vanoni assieme a Colapesce e Dimartino per la loro hit estiva “Toy Boy”, che ha scalato le classifiche radiofoniche italiane.

Durante l’esibizione, però, accade qualcosa di particolare che non è passato inosservato: la cantante non si accorge di cantare in playback e si allontana dal microfono mentre la voce registrata continua ad intonare il pezzo. L’accaduto è stato commentato da tanti telespettari su Twitter.

Ornella Vanoni che canta a tre metri di distanza dal microfono palesemente in playback? #PowerHitsEstate2021 pic.twitter.com/tlblOmZFT1 — Serena ?? (@sononatanera) August 31, 2021



I siparietti però non sono finiti qui. Dopo la gaffe, infatti, la Vanoni si è lasciata andare ad una serie di dichiarazioni divertenti, tra cui “Colapesce e Dimartino? Come toy Boy un po’ tristi”, oppure “Non so chi siano”, fino a chiedere “Siete vaccinati? Allora possiamo togliere la mascherina”. Infine, il siparietto con i conduttori dell’evento che alla domanda “Cosa prende la Vanoni?”, la cantante ha replicato con un semplice: “La lista è molto lunga”. Insomma, Ornella Vanoni è stata senza dubbio la regina del palcoscenico dell’Arena di Verona anche grazie alla sua simpatia.

