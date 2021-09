Power Hits Estate 2021, Ma Stasera di Mengoni trionfa a sorpresa e batte Mille: è davvero tormentone?

Ma Stasera di Marco Mengoni ha battuto Mille di Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez ai Power Hits Estate 2021: ecco perché non sarebbe tormentone

Ieri sera, martedì 31 agosto 2021, è stato decretato il tormentone dell’estate 2021 all’Arena di Verona al Power Hits Estate. Questo dato è stato rilevato da una media ponderata fornita dall’airplay di EarOne (cioé passaggio in radio) e il voto degli ascoltatori. Questi ultimi hanno espresso la loro preferenza sul sito di Radio Rtl 102.5.

A vincere è stato Ma Stasera di Marco Mengoni, che ha battuto inaspettatamente Mille di Orietta Berti, Achille Lauro e Fedez, certificato più volte disco di platino. Può essere considerato tormentone? Dato che si sono esibiti il trio composto da Berti, Fedez e Achille Lauro, Madame con la sua Marea, Fred De Palma e Anitta con Un altro ballo, Sangiovanni con Malibù non sarebbe definibile tormentone al cento per cento, ma più un bel brano estivo molto orecchiabile.

Considerando perà le nove settimane in testa alle classifiche radiofoniche, Marco Mengoni ha vinto il titolo di tormentone estivo 2021. Il cantante che esordì a X Factor nel lontano 2010 ha dichiarato che non se lo sarebbe mai aspettato: “Non me lo aspettavo, ho vissuto 5 minuti da brividi”. Insomma, dopo un paio d’anni di assenza sui palchi, Mengoni conquista il pubblico dell’Arena di Verona e non solo.

