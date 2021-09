Harry, Meghan e quello strano odore nel vicinato: di cosa si tratta?

Il principe Harry e Meghan Markle hanno scelto di vivere ad una certa distanza dal centro abitato per godersi a pieno il relax ed evitare lo stress, ma c’è qualcosa che potrebbe stravolgere i loro piani.

La loro meravigliosa abitazione sita a Santa Barbara, in California, si trova a pochi passi da una grande fattoria, ma non si tratta di un posto dove la coppia può portare il piccolo Archie a guardare qualche simpatico animale. Si tratta infatti di una gigantesca fattoria di cannabis, caratterizzata dalla presenza di 20 grandi serre piene di piante di marijuana.

Dato che la fabbrica emana degli aromi intensissimi, scatenando le lamentele del vicinato, l’azienda ha promesso di installare nuovi “sistemi di controllo degli odori”.

Una persona del posto ha raccontato al Sunday Mirror che a volte l’odore è così forte da costringerlo ad accostare mentre si trova al volante.

La fabbrica si trova a meno di 10 minuti di auto dalla villa di Montecito dove Harry e Meghan vivono con il figlio Archie e la piccola Lilibet Diana, di soli due mesi. Per “spegnere” le polemiche, la Santa Barbara Coalition of Responsible Cannabis e la Cannabis Association for Responsible Producers hanno quindi promesso l’installazione di “nuovo processo esteso di risposta agli odori”.

Harry, 36 anni, ha ammesso di aver fumato erba da adolescente. All’età di 17 anni il principe è anche finito in una clinica di riabilitazione dalla droga per un giorno, per volere di suo papà, il principe Carlo.

