Ascolti tv mercoledì 1 settembre 2021: arriva Liena Verde in prima serata

Come saranno andati gli ascolti del primo giorno del mese di settembre? Vediamolo insieme con i principali programmi andati in onda

Partiamo dai canali Rai. Per Rai 1 è stata messa in onda la prima puntata dj Linea Verde Radici – Storie dalla terra che è riuscita a conquistare 2.006.000 telespettatori, per lo share del 11,27%. Il film andato in onda per RAI 2 L’altra madre di mia figlia con il 6,25% di share ha avuto 1.157.000 telespettatori. Rai 3 ha mandato in onda il film Il gioco delle coppie che ha registrato 549.000 telespettatori, per il 3% di share.

Passando ai canali Mediaset, Canale 5 ha cominciato il mese mandando in onda la miniserie Gloria che con 1.841.000 telespettatori, ha avuro uno share del 10,96%. La serie tv americana di Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.595.000 telespettatori, share 8,59%. Il programma di attualità andato in onda su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 1.044.000 telespettatori, per uno share del 7,10%.

