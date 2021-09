Chi è Samy Youssef al Gf Vip 6, modello scampato alla morte per miracolo?

Ecco chi è Samy Youssef, uno dei concorrenti del GF Vip 6 nonché modello egiziano scampato alla morte

Samy Yousessef è il 16 esimo concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed è protagonista di una storia piuttosto straziante ma dal lieto fine.

Nato a Sharm el Sheik, in Egitto, nel 1995, Youssef sarebbe arrivato in Italia come rifugiato per scappare dalla fame e dalla disperazione. Il ragazzo infatti lavorava come carpentiere ma il suo sogno era quello di studiare e affermarsi. Stando a quanto svelato da Blogo, Samy è uno dei tre sopravvissuti al famoso barcone, nel quale 37 persone persero la vita nel lago nei pressi di Trapani.

Arrivato a Roma, Samy è riuscito ad inserirsi grazie a dei ragazzi arabi che lo hanno ospitato per qualche giorno e dopo si è giunto in caserma per essere affidato ad una casa-famiglia. Oggi, è un modello affermato di Moschino, noto marchio di abbigliamento di lusso e tutto è partito grazie ad una modella che aveva conosciuto presso il ristorante per cui lavorava per mantenersi.

Ha già partecipato a Temptation Island come tentatore e ora prende parte al GF Vip 6 per raccontare la sua storia di sopravvivenza da emigrato in cerca di fortuna.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre stato molto riservato e quindi non si hanno notizie sul suo status sentimentale.

