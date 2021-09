Ascolti tv venerdì 3 settembre 2021, Luca Argentero batte tutti

Come saranno andati gli ascolti televisivi nella serata di ieri, venerdì 3 settembre 2021? Lo vediamo sui principali canali Rai e Mediaset.

Partiamo dai canali RAI. Il film su Rai1 Al posto tuo con Luca Argentero ha sbaragliato tutti gli altri programmi con un netto di ascolti di 2.400.000 spettatori pari al 13.2% di share. Quella Famiglia è Mia, su Rai 2, porta a casa il 5,2% di share con 947.000 spettatori. Per Rai 3 il programma La Grande Storia è seguito da 669.000 spettatori per uno share del 4.6%.

Passiamo ai canali mediaset. Canale 5 omaggia con il film Il generale Dalla Chiesa che con l’11.1% di share ha incollato davanti al video 1.558.000 spettatori. La serie tv di Italia1 Chicago P.D. ha avuto un netto di ascolti 1.134.000 spettatori per il 6.9% di share. Infine i programma di attualità su Rete4 Il terzo Indizio, in replica, porta a casa 822.000 spettatori per uno uno del 5.7%.

