Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, dal GF 4 ad oggi: stanno ancora assieme?

Sono passati oltre 17 anni dalla loro partecipazione al Grande Fratello, Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti avevano appassionato tutti con il loro amore, stanno ancora insieme?

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono divenuti noti molti anni fa per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia l’intesa tra loro fu presto palese, i due appassionarono tutti i telespettatori con la loro storia d’amore.

Dopo il reality i due non si sono più separati, la loro relazione col tempo è diventata sempre più seria, sono convolati a nozze e hanno messo su famiglia. Poco dopo l’esperienza vissuta al GF erano andati a convivere, non molto tempo dopo sono diventati genitori per la prima volta con l’arrivo di Matilde. La loro famiglia è cresciuta ancora con la nascita del loro secondo figlio, Tancredi.

Dopo oltre 17 anni Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli si mostrano sempre più complici e innamorati sui social, il loro amore è davvero solido. Oggi lei è una nota web influencer, l’ex gieffino invece ricopre il ruolo di general manager di un campo da golf ed è anche consigliere della Federazione italiana golf.

Il loro matrimonio oggi procede a gonfie vele, qualche mese fa l’ex gieffina in un’intervista ha dichiarato: “Se guardo mio marito mi piace come il primo giorno. Sento ancora le farfalle nello stomaco, mi piacciono anche i suoi difetti.”

Gli alti e bassi di certo, come in tutte le coppie, non sono mancati. Ascanio aveva infatti rivelato: “Abbiamo passato momenti di tensione subito dopo la nascita di Matilda perché Katia si dedicava soltanto a lei. Mi sono sentito messo da parte. Ma invece di “guardare altrove“, ho preferito affrontare il problema”.

Nemmeno i litigi mancano, nonostante Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli siano una coppia davvero solida. Però, dopo discussioni e battibecchi fanno presto pace e si amano sempre di più.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui