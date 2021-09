Vite al Limite, come sta Lindsey Witte oggi? Quanto è arrivata a pesare?

Tra i protagonisti di Vite al limite – gettonato programma in onda su Real Time – non possiamo non ricordare Lindsey White, donna di Houston che si è rivolta al dottor Nowazaradan.

Come sta Lindsey oggi?

Andiamo a vederlo assieme.

Lindsey Witte al momento dell’entrata nel programma: pesava 294 kg

Lindsey ha iniziato la sua avventura a Vite al Limite nel secondo episto dell’ottava stagione.

La donna è stata una bella sfida per il dietologo di Houston (in Texas) perché già a 20 anni aveva già fatto il primo intervento di bypass gastrico ma nonostante ciò era arrivata a pesare ben 294 kg (!).

A 39 anni, quindi, Lindsey si trovava al punto di partenza.



La donna, inoltre, aveva visto da piccola violenze in famiglia ed in assoluto il regime alimentare in casa era sregolato. Così, per lei è stato facile ricascarci.

Frattanto, Lindsey aveva paura di morire nel sonno.

Per questa ragione, ha chiesto l’aiuto del programma.

Ed è riuscita a farcela. Alla fine dei 12 mesi in cui è stata seguita dalle telecamere è arrivata a perdere 96 kg (arrivando al peso di 198 kg) ma non solo, avendo continuato a perdere peso anche dopo il programma.

Ma questo lo vedremo di seguito.

Lindsey Witte oggi

Oggi, Lindsey ha ripreso in mano la sua vita, in tutti i sensi.

Come facilmente scopribile sul web, il percorso intrapreso da Lindsey l’ha portata ad ottenere benefici su ogni fronte.

Si è rivolta ad uno psicoterapeuta professionista che l’ha aiutata a superare il trauma di essere stata abusata dal padre quando era piccola, alla base dei suoi disturbi alimentari.

Quindi, sul fronte della relazione con il marito Paul, è tornato il sereno tra i due dopo che quest’ultimo è riuscito a risolvere il problema con l’alcol.

Una bella storia, con un bel finale.

Oggi Lindsey Witte aiuta il prossimo con tutorial sui social, gestendo un profilo su Instagram privato (dove ha circa 5000 followers) e un gruppo di Facebook dal nome Second chance success (che è anche il nome dell’account Instagram: il successo al secondo tentativo) con oltre 7000 persone.

(Post di Annarita Faggioni del 22 febbraio 2021 / editato sostanzialmente e ripubblicato il 4 settembre 2021)

