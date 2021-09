Oroscopo di Paolo Fox dal 6 al 12 settembre 2021, previsioni della settimana

La prima settimana di settembre è alle porte. Non ci resta che vedere cosa hanno da dirci le stelle, con l’oroscopo di Paolo Fox, nelle previsioni che vanno dal 6 al 12 settembre.

Ariete

Sta vivendo qualche contrasto in amore, per cui le stelle ti invitano a fare tutto con molta attenzione. Evita relazioni con persone già impegnate o troppo distanti da te, anche perché vivresti l’opposizione di Venere. In questo momento hai bisogno di concretezza.

Per i, lavoro, cerca di pensare ai progetti imminenti, a un rilancio che ci sarà nel 2022. I più giovani devono fare una bella gavetta per raggiungere gli obiettivi, forza!

Toro

Vorresti liberarti dai dubbi e vivere quel che di bello c’è dell’amore. Approfitta ora perché poi più in là avrai Venere nel segno. Le stelle favoriscono gli incontri, anche se hai paura di gestire tutto con difficoltà.

Nel lavoro, sei in un momento di agitazione, ma ora è il momento giusto per prendere delle decisioni. I giorni sono, per fortuna, positivi per le relazioni e per risolvere problemi. Ma anche per avanzare delle richieste!

Gemelli

Un brivido si è svegliato dentro te e ti avvicina all’amore più di quanro credi. Evita la gelosia e pensa piuttosto a viverti l’indipendenza. Le stelle favoriscono gli incontri.

Se sei giovani, stai cercando lavoro, e approfittane perché i contatti sono favoriti. Giornate ottime per ritrovare un sano equilibrio, ma meglio mettere tutto in ordine e fare attenzione alle spese!

Cancro

Stai vivendo una insoddisfazione in amore ma non si esclude che tu possa ricevere una telefonata, fare un incontro e vivere delle belle emozioni. Sappi però discernere il vero amore da una scappatella.

Per il lavoro, cambiamenti positivi in arrivo nel prossimo anno. Tutto è più facile da gestire, anche se le giornate non sono molto attive. Non temere: tutto migliorerà nei prossimi mesi!

Leone

La burrasca amorosa è solo un ricordo e le storie recenti 0itrebbero trasformarsi in relazioni serie. Cerca solo di non essere troppo orgoglioso ma bensì di cogliere ogni opportunità.

Per il lavoro forse è giunto il momento del cambiamento. Dovrai affrontare nuove sfide, ma arriveranno anche belle proposte! Ma ricorda: non sei invincibile, puoi sbagliare anche tu!

Vergine

Devi proiettarti verso il futuro anche se in amore gli incontri potrebbero essere propizi. Alcuni nati sotto al segno della Vergine potrebbero essere pronti aprendere decisioni importanti.

Nel lavoro, forse è ora di rimettersi in gioco anche perché chi ti ha ostacolato ora è finalmente lontano da te e dai tuoi progetti. Qualcuno verrà gratificato con una promozione.

Bilancia

Venere ti sorride quindi sarebbe opportuno viverti per bene l’amore, per cercare nuovi stimoli. I single dovranno lavorare su loro stessi e se c’è qualcuno che ti piace, valuta se sei o meno ricambiato.

Per il lavoro, un progetto sta avendo successo, ma non devi perdere l’entusiasmo di sempre. Cerca di recuperare le somme che ti spettano.

Scorpione

Sta per entrare Venere nel tuo segno, quindi spazza via la diffidenza. Altrimenti rischi di vivere tutto male. La settimana, sarà positiva e passionale solo se tu sarai più aperto e flessibile ai cambiamenti.

Nel lavoro non ti piace chi ti circonda e per questo hai voglia di fare nuove esperienze. Le novità non mancano, ma cerca di proporti e tutto andrà per il verso giusto!

Sagittario

Venere che ti ha sorriso dalla metà di agosto ti ha regalato intense emozioni. Se hai conosciuto qualcuno, coltivare è d’obbligo perché potrebbe essere il preludio di una nuova storia importante.

Nel lavoro ci sarà aria di novità, anche se pensi di essere vittima di un’ingiustizia. Sei convinto che qualcuno, meno abile e preparato di te, sia il favorito!

Capricorno

Sei molto pensieroso e questo ti frena a vivere bene l’amore. Le stelle ti invitano a trovare il modo di riaccendere la passione. Sei nervoso e non aiutano i rapporti con i segni dell’Ariete e del Cancro.

Nel lavoro ci cioè prudenza. Se i liberi professionisti possono trovare nuovi metodi da un lato, le spese sono tante dall’altro. Meglio trovare un compromesso!

Acquario

Venere favorisce gli incontri. Hai il destino dalla tua parte ma ci vuole anche la tua forza di volontà e spirito di iniziativa per intensificare le emozioni.

Situazione positiva a lavoro, stanno per arrivare i frutti dei tuoi sacrifici. Prova a recuperare la fiducia, ma occhio alle spese: meglio spendere di meno!

Pesci

Ti piacciono fin troppo le persone complicate ma poi ti annoia sviscerare i problemi di tutti. Prova quindi ad andare oltre la sfiducia e volta pagina.

Nel lavoro avrai tutta la possibilità di recuperare, ma è meglio cercare nuovi traguardi da raggiungere. Sarebbe bene anche sperimentare e farlo ancora di più nel 2022, quando Giove sarà finalmente dalla tua parte

