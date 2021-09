Anticipazioni Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 settembre 2021: proseguono le indagini sull’aggressione a Susanna

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 6 al 10 dicembre 2021.

Nella puntata di lunedì 6 settembre 2021, Susanna, dopo l’aggressione subita, è ancora sospesa fra la vita e la morte. Intanto, le indagini sembrano condurre a Palazzo Palladini. Franco deve gestire una delicata situazione determinata dalla perspicacia di Bianca. Marina si complimenta con Fabrizio per la campagna pubblicitaria della Pasta Rosato, ma una minaccia, via web, mina la serenità e gli affari del marito.

Nella puntata di martedì 7 settembre 2021, Renato, dopo essersi confidato con Niko ed essersi tolto un peso che lo tormentava, scopre che le cose per lui potrebbero mettersi male. Marina è preoccupata per Fabrizio, travolto dalle critiche sollevate dallo spot del pastificio. Rossella si ritrova in una situazione spiacevole, ma qualcuno arriva in suo soccorso.

Nella puntata di mercoledì 8 settembre 2021, Rossella, assecondando l’invito di Vittorio, decide di concedersi na serata di spensierata trasgressione che rischia di scombussolarla più di quanto immagini e di compromettere il suo imminente futuro professionale. Renato spiega alla polizia perché non abbia detto subito di aver visto Susanna la sera dell’aggressione, ma la sua omissione genera inevitabili sospetti e tensioni familiari.

Nella puntata di giovedì 9 settembre 2021, le condizioni di Susanna, mentre le indagini sulla sua aggressione continuano, non migliorano e Niko deve parlarne con Jimmy. Mentre Filippo continua a lavorare a stretto contatto con Viviana, Serena confida a Marina la propria frustrazione. Durante il primo giorno di volontariato presso il reparto di Ornella, Rossella fa un incontro spiazzante quanto imbarazzante.

Nella puntata di venerdì 10 settembre 2021, il fragile equilibrio di coppia di Filippo e Serena e messo ulteriormente in crisi dalla decisione di Sartori di riprendere Viviana a lavorare nel chartering. I sospetti della polizia, riguardo all’aggressione subita da Susanna, si concentrano sempre di più su un abitante di Palazzo Palladini. Lollo potrebbe involontariamente creare a Guido dei problemi con Alberto.

Maria Rita Gagliardi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui