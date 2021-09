Monica Vanali è sposata? Cosa sappiamo dello stato sentimentale della giornalista sportiva Mediaset

Tra le giornaliste sportive che compaiono frequentemente in TV, una delle più apprezzate è certamente Monica Vanali. La professionista padovana ha vissuto praticamente tutta la sua carriera in Mediaset, fin da quando comparve al fianco di Maurizio Mosca nello show “L’appello del Martedì”.

Era il 1994, e sebbene la Vanali fosse già piuttosto nota come inviata di “Qui studio a voi stadio” su Telelombardia fu proprio il passaggio a Mediaset a farla conoscere al grande pubblico, anche grazie alla partecipazione nella storica trasmissione “Controcampo”. Oggi Monica Vanali è certamente uno dei volti maggiormente noti di Sport Mediaset ed è una delle “bordocampiste” preferite dal pubblico.

Ma cosa si sa della sua vita privata? In realtà sulle attività della giornalista al di fuori della sua professione emerge molto poco, fatta eccezione per la sua età (ha 53 anni, ndr) e per il fatto di essere stata un’ex giocatrice di pallavolo, arrivata fino in Serie C. Ma Monica Vanali è sposata?

Stando a quanto trapela online sembra che la giornalista di Mediaset sia fidanzata con un chirurgo che tifa Juventus, anche se non ci sono riscontri certi. Di sicuro Monica Vanali non è sposata e non è presente il matrimonio nel suo immediato futuro.

