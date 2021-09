Stefano Sirena di Temptation Island sbarca su Only Fans? Ecco qualche particolare

L’ex concorrente di Temptation Island è approdato su Only Fans, nota piattaforma per contenuti per adulti: ecco il particolare condiviso da Deianira Marzano

Temptation Island 2021 si è concluso a luglio ed è stata un’edizione che ha fatto molto discutere per via di alcuni protagonisti. Tra questi, c’è anche Stefano Sirena che ha iniziato da poco una storia d’amore con la tentatrice Federica Cleo, rompendo con la ormai ex fidanzata Manuela Carriero (felicemente fidanzata con il tentatore Luciano Punzo). I due hanno trascorso le vacanze insieme e sono apparsi subito complici, tanto che si sono tatuati una “palma”, che simboleggia il loro amore nato sull’isola delle tentazioni.

Ieri, 5 settembre 2021 è giunta una segnalazione interessate della blogger Deianira Marzano riguardo Sirena. Pare che l’ex concorrente del docu-reality di Canale 5 sia sbarcato su Only Fans, nota piattaforma condividere liberamente contenuti per adulti, garantendosi anche una buona fonte di guadagno.

L’account mostra solo una foto di spalle di Sirena a torso nudo, poiché i contenuti si sbloccano soltanto se si paga. “Ma chi paga per vedere le foto di Sirena?” si legge dalle Instagram Stories della Marzano, pungendo il ragazzo. Insomma, forse Stefano avrà capito che ci saranno dei curiosi disposti a pagare per vedere cosa c’è all’interno del suo profilo oppure perchè è ben consapevole di piacere fisicamente. Qualsiasi sia il motivo comunque è riuscito ad attirare momentaneamente la nostra attenzione.

