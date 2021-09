Chi è Fjona Cakalli, l’imprenditrice 2.0 che affiancherà Francesco Oppini su Infinity?

Ecco chi Fjona Cakalli, l’imprenditrice che affiancherà Francesco Oppini su Infinity

Fjona Cakalli è una digital creator e tech influencer, crea contenuti online su videogiochi, automobili e tecnologia. A breve affiancherà Francesco Oppini su Infinity.

Cosa sappiamo su di lei? Nata a Tirana nel 1987 si è trasferita con la sua famiglia in Italia quando aveva quattro anni. Sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per i videogiochi, fino a farla diventare il suo lavoro. Negli anni ha conquistato un notevole successo, il suo primo sito web, Games Princess, lo ha creato nel 2011. Due anni dopo ha poi dato vita ad un nuovo progetto online, Tech Princess, questo tratta di innovazione e tecnologia.

Fjona Cakalli ha creato anche un canale YouTube chiamato The Driving Fjona, dove parla di auto con video di test drive e viaggi in giro per il mondo con veicoli come supercar e camion. La nota digital creator e tech influencer ha iniziato a condurre nel 2017 Tech Princess TV, programma televisivo che in Italia va in onda su più di 30 reti.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sono molte le informazioni che si conoscono, ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale. Non è noto se oggi sia impegnata sentimentale o se sia single.

Dal 15 settembre affiancherà Francesco Oppini su Mediaset Infinity nel programma Panchinari. Sul suo profilo Instagram in merito a questa nuova avventura Fjona Cakalli ha scritto: “Dal 15 settembre alle 20:45 in live streaming su Mediaset Infinity arriva #Panchinari, il lato pop della #championsleague. Un programma leggero, ironico, con tantissimi ospiti. Ci sarà parecchio lavoro da fare, ma sapete che io sono contenta solo se investita da emozioni nuove. Ovviamente tutto questo è stato possibile solo grazie al vostro supporto.”

Sara Fonte

