Eurovision 2022, qual è la città scelta? L’indizio che spiazza tutti sui social

A breve la scelta della città che ospiterà l’Eurovision 2022: molti hanno provato ad indovinare il nome tramite un indizio pubblicato su Twitter

Manca davvero poco per l’annuncio ufficiale della città scelta che ospiterà l’Eurovision 2022. I gestori dell’account Twitter del festival infatti hanno lanciato un piccolo indizio che ha stuzzicato l’attenzione dei fan italiani, ancora in attesa di sapere il nome ufficiale della città ospitante. Secondo quanto rivelato dai rumors, sono 5 le città in pole position: Milano, Torino, Bologna, Pesaro e Rimini. Chi sarà spuntarla? Nel frattempo, l’account ufficiale dell’Eurovision ha pubblicato un post raffigurante una pizza alla marinara con la scritta “soon”, ovvero “presto”.

Che cosa potrebbe significare? Diversi utenti su Twitter hanno provato a vedere nel post un possibile indizio sul nome della città per ospitare l’Eurovision 2022. Secondo alcuni il sugo della pizza potrebbe alludere a Bologna, in quanto città definita “la rossa”, mentre altri la pizza alla marinara, potrebbe riferirsi ad una città marittima come Rimini o Pesaro.

Una “pizza rossa” come indizio per la prossima città che ospiterà #eurovision2022. Sapete quale città è definita “la Rossa”? Esatto, #Bologna. https://t.co/zRpkCHyDCJ — GigiGx (@GigiGx) September 8, 2021

#eurovision2022 Mi sa che quella pizza è un indizio sulla città.

Non potevano mettere la margherita, perché Napoli non c’è. 1 Indica un posto di mare, cioè Rimini o Pesaro

2 Oppure il Rosso è Bologna, visto che il logo compare sul sugo. ? — Jo ?? ACM ?? (@JoTwPlay33) September 8, 2021

Insomma, tante le scommesse sulla città in queste ultime ore, ma il vero annuncio potrebbe arrivare presto. Stando alle ultime indiscrezioni, l’annuncio della città vincitrice potrebbe giungere ai Seat Music Awards, programma condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti in onda il 9 settembre e il 10 su Rai 1.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui