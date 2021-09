Lol-chi ride è fuori, chi sono i primi comici della nuova edizione dello show?

Dopo il successo della scorsa edizione, Lol-chi ride è fuori torna su Amazon Prime con i nuovi comici: ecco chi potrebbero essere

Lol-chi ride è fuori sta per tornare in autunno su Amazon Prime. I conduttori confermati sono la coppia Mara Maionchi e Fedez, che hanno regalato tanta allegria e spensieratezza al format. Nel frattempo, il settimanale Chi ha già svelato i primi nomi che potrebbero partecipare al programma comico: Claudio Bisio, il Mago Forrest e Angelo Duro. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il terzo abbia già rifiutato l’offerta mentre i primi due sarebbero ancora in trattativa.

Oltre a Bisio, secondo Il Messaggero, sarebbero stati contattati per la nuova edizione: Virginia Raffaele, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.

La produzione inoltre sarebbe intenzionata a scegliere anche dei volti sconosciuti, quindi che non fanno parte del giro del comici professionisti. Chi saranno mai? Per ora, è ancor troppo presto per saperlo con certezza in quanto l’ufficialità sarà data nei prossimi giorni.

