A quale storia vera si ispira La Favorita, film del 2018 di Lanthimos?

Il film "La Favorita", diretto da Yorgos Lanthimos famoso anche per essere stato il regista di lungometraggi come Il Sacrificio del Cervo Sacro e The Lobster.

La pellicola, ambientata nei primi anni del ‘700, racconta della regina Anna che trascura il regno della Gran Bretagna, in guerra con la Francia. Il potere è di fatto tenuto in pugno dalla sua amica Sarah Churchill, detta Lady Marlborough, che sfrutterà la sua posizione per favorire suo marito, il primo ministro Sidney Godolphin. L’arrivo a Palazzo della cugina Abigail Hill, caduta in disgrazia, cambia lo scenario.

La Favorita ha ottenuto un grande successo: basti pensare che il film ha ricevuto 10 candidature agli Oscar, 12 candidature ai Premi BAFTA e 5 candidature ai Golden Globe. Olivia Colman è riuscita a vincere l’Oscar come miglior attrice protagonista e il Golden Globe come miglior attrice in un film commedia o musicale. Il cast è inoltre arricchito dalla presenza di Emma Stone e Rachel Weisz.

Come sanno in molti, il film prende spunto da una sorta di triangolo che caratterizzò la Gran Bretagna del diciottesimo secolo, dove si mischiavano affetto e potere. Lo stesso Yorgos Lanthimos ha chiarito che alcuni aspetti storici del film sono accurati, a differenza di altri. La Regina e la Duchessa di Marlborough erano effettivamente amiche fin da piccole, tanto da rivolgersi reciprocamente con soprannomi rimasti alla storia, ovvero Mrs. Morley (Anna) e Mrs. Freeman (Sarah).

Proprio questo rapporto “morboso” faceva in modo che Sarah Churchill riuscisse a “dominare” l’amica Regina, che utilizzava le sue doti persuasive per mantenere il potere, fino a quando la cugina Abigail Masham, con la sua gentilezza e affabilità (agli antipodi rispetto alla durezza di Sarah) non la sostituì tra le grazie di Anna.

Nonostante ciò, non sembra ci sia stato alcun rapporto sentimentale tra Anna e Abigail: pare infatti sia una voce messa in giro da Sarah. La verità è che gli scontri tra le domne furono prettamente di natura politica, dato che Sarah era sostenitrice dei Whig, mentre Abigail parteggiava per i Tory.

