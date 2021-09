Vite al limite, come sta Jeanne Covey oggi? Quanto pesava e quanto pesa?

Ricordate Jeanne Covey di Vite al limite? Ecco quanto pesava quando ha partecipato al programma e come sta oggi

Jeanne Covey ha partecipato nel 2019 a Vite al limite, trasmissione in onda su Real Time, all’inizio del suo percorso pesava 318 chili.

Nel programma aveva raccontato di aver trovato sfogo nel cibo negli anni a causa della sua complicata situazione familiare e di alcuni lutti. Dopo la morte del padre e la scoperta di una grave malattia della madre la 39enne decise di lasciare la trasmissione dopo sei mesi. Non portò al termine il suo percorso, dunque non aveva raggiunto i risultati sperati, aveva infatti perso solo pochi chili.

A casa Jeanne Covey ha continuato però la dieta, faceva anche gli esercizi che il Dottor Nowzaradan le aveva fatto fare durante il programma. Con il tempo era riuscita ad ottenere importanti risultati, lei stessa su Twitter aveva rivelato di aver perso 104 chili, arrivando quindi a pesare 214 chili.

Dopo il programma tornò ad attirare l’attenzione per aver fatto causa a Vite al limite. Il motivo? A detta sua le avevano assicurato che le spese mediche sarebbero state a carico della trasmissione, ma a detta sua non fu così. Sul web si era parlato della sua presunta morte, ma a quanto pare era una fake news.

Ad oggi non si hanno notizia di Jeanne Covey, non ha un account Facebook e nemmeno un profilo Instagram, a causa della sua riservatezza ha sempre preferito mostrarsi il meno possibile. Su Twitter è attiva ma non posta da tempo foto sue, non è quindi noto quale sia il suo attuale peso.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui