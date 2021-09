Vite al Limite, la storia di Doug Armstrong: quanto pesava e quanto pesa oggi?

Vite al Limite torna su Real Time per la puntata dedicata a Doug Armstrong – un uomo texano dal peso superiore ai 300 kg.

Ma andiamo con ordine e raccontiamo la sua storia.

Vite al Limite: la storia di Doug Armstrong. Quanto pesava?

Doug Armstrong arriva nella clinica del programma in onda su Real Time con un peso tutt’altro che invidiabile di poco più di 310 chili (685 pounds, per la precisione).

Per questo, si è conquistato l’appellativo di uno dei pazienti più obesi presentatisi presso la clinica di Houston.

La puntata è datata 2017, ma è rimasta nella storia del programma, perché Doug ha fatto qualsiasi sacrificio per raggiungere il suo obiettivo e ce l’ha fatta sebbene siano stati non pochi i momenti di scoramento (messi in mostra anche durante il programa).

Doug ha infatti raggiunto alla fine del percorso il peso di 148 kg (328 pounds): un risultato straordinario con un dimezzamento del peso dopo un anno (ma già dopo 2 mesi era riuscito a perdere oltre 35 kg, come mostrato durante il programma).

Per riuscirci, Doug ha seguito i consigli di Dottor Now – affidandosi frattanto alla terapia e a una serie di operazioni (tra cui quella di rimozione della pelle superflua dopo il tanto peso perso).

Terapia necessaria anche perché alle spalle di Doug c’è anche un passato fatto di abusi di sostanze (che hanno rischiato di fargli concludere la relazione con la seconda moglie Ashley).

Com’è oggi la vita di Doug?

Doug Armstrong ha continuato a migliorare e in seguito è stato anche protagonista di un programma dove ha raccontato la sua esperienza a Vite al Limite (durante il programma, ‘Where are they now?’, ha mostrato il succitato peso di 328 pounds).

Le foto dell’uomo, d’altra parte, mostrano come effettivamente appaia quasi come un’altra persona.

Anche la moglie Ashley è un’ex obesa e i due insieme hanno fatto passi da gigante, oltre ad aver condiviso la gioia di un altro figlio – cui potranno mostrare un modello di vita sicuramente più sano e salutare.

Un modello di vita che è particolarmente apprezzato dai fan della sua fanpage su Facebook – non aggiornata dallo scorso maggio ma con oltre 4000 like – che sottolineano nei vari commenti come sia un vero e proprio modello cui ispirarsi.

Inoltre, a giudicare dalle foto, è diventato un vero e proprio figurino.

Articolo pubblicato da Annarita Faggioni il 24 febbraio 2021. Rivisto e ripubblicato il 9 settembre 2021

