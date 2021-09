Les Ballets Trockadero de Monte Carlo in onda su Rai 5

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo è l’appuntamento teatrale che ci aspetta nella mattinata di venerdì 10 settembre su Rai 5. Non un’opera stavolta niente recitazione ma un suggestivo balletto andato in scena presso il Teatro Nuovo di Spoleto.

Si tratta dell’irresistibile e sofisticata interpretazione messa in atto dalla compagnia “en travesti”. Les Ballets Trockadero de Monte Carlo viene riproposto in questa occasione seguendo un programma vario e stimolante che si apre con il Lago dei cigni di Cajkovskij, prosegue con le liriche Acque di Primavera di Rachmaninov. Nel mix di opere non mancano poi un Pas de quatre di Cesare Pugni, la Morte del Cigno di Saint-Saëns. Il tutto concludendo con Sì Virginia di Chopin. Per la regia tv di Fernanda Turvani.

