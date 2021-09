A star is born è una storia vera? Ecco a cosa è ispirato il film

A star is born è un film del 2018 diretto da Bradley Cooper, quest’ultimo interpreta anche il ruolo di protagonista al fianco di Lady Gaga.

È la storia d’amore tra Jack e Ally, entrambi grandi appassionati di musica. Lui è una nota rock star che fa i conti con la sua dipendenza dall’alcool, lei invece vedeva la sua passione come un hobby perché non credeva di poter vivere solo di musica. La vita di entrambi cambia dopo il loro incontro, lui continua però a lottare contro i suoi problemi.

In molti si chiedono se A star is born sia una storia vera. È ispirato alla reale vita di Lady Gaga? Nonostante la storia sia molto simile a quella della nota cantante il film non è tratto da una storia vera. Le similitudini però sono molte, Lady Gaga proprio come il personaggio che interpreta, prima di diventare famosa era una semplice ragazza newyorchese di origini italiane che sognava di diventare una cantautrice.